Evine İHA saldırısı yapılan Barzani: "Bu, Irak'ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, evine yapılan İHA saldırısının kişisel bir mesele olmadığını belirterek, bu tür eylemlerin Irak için çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Barzani, yasa dışı grupların bu tür saldırılar düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, evine yapılan saldırının kişisel bir mesele olmadığını, bu tür adımların Irak için "çok tehlikeli" bir gelişme olduğunu ifade etti.

Irak'ın Duhok vilayetindeki evine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen Barzani, konuya ilişkin yerel basına açıklama yaptı.

Barzani, "Bu kişisel bir mesele değil, konu da şahsım değildir. Bu, Irak'ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

"Yasa dışı grupların" IKBY Başkanı'nın evine saldırı düzenleyebilmesi ve bu hakkı kendilerinde görmesinin "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayan Barzani, "Olayın yaşanmasından hemen sonra Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) es-Sudani telefon açtı, endişesini dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Federal hükümetin artık bu konuda çok ciddi adım atması gerekiyor." dedi."

Barzani, bu tür yasa dışı eylemlere kalkışanların hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bazı yasa dışı grupların Irak devletine ait kurumlara saldırma hakkını kendinde görmesi çok tehlikeli bir durumdur. Bu kurum, Erbil'de, Bağdat'ta ya da başka bir yerde de olsa aynıdır. Irak hükümeti bunlara bir sınır koymalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
