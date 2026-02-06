Haberler

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Akkaya, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, görsel hafızayı güçlendiren bu etkinliği onurlandırdığını belirtti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akkaya, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Akkaya, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesinden yana seçim yaptı.

Akkaya, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını oylayan Akkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesine oy verdi.

Rektör Akkaya, oylamanın Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair geniş seçki sunduğunu belirterek, tercihte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların birbirinden değerli ve kaliteli olduğunu, önemli hikayeleri anlattığını dile getiren Akkaya, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeleri güçlü görsel hafızaya dönüştüren Anadolu Ajansının geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylaması kapsamında, 2025 yılına damga vuran birbirinden anlamlı fotoğrafları inceleyerek tercihlerimizi yaptık. Bu anlamlı seçkiyle insanlık, umut, mücadele ve yaşamın farklı yüzlerini bir kez daha hatırlatan tüm foto muhabirlerini ve Anadolu Ajansını tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar