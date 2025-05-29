Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya, İlde Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya, İlde Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Bartın Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, göreve başlamasının ardından Bartın Valisi, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer il protokolü üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkıları konuşuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, göreve başlamasının ardından il protokolüne ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Akkaya, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyareti etti. Makamdaki ziyarette, üniversitenin kente ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının önemi üzerinde duruldu.

Vali Arslan, Akkaya'yı BARÜ rektörlüğü görevine atanmasından dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Akkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve Bartın Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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