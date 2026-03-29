Bartın Üniversitesi radar izini azaltacak yeni nesil malzeme için çalışmalara başladı

Bartın Üniversitesinde, elektromanyetik dalgaları soğurabilen ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışabilen yeni nesil "hibrit aerojel" malzemelerin geliştirilmesine yönelik bilimsel proje başlatıldığı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversitenin Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkartal yürütücülüğünde hazırlanan çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yürütülen TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Çalışma kapsamında polimer türevli seramik yapılar ile metal-organik yapıların (MOF) türevlerinden elde edilen nanomalzemeler bir araya getirilerek hibrit aerojel sistemleri geliştirilecek.

Gözenekli, hafif ve cam benzeri bir yapıya sahip olan bu malzemelerin, çevrede bulunan elektromanyetik dalgaları tutarak soğurması hedefleniyor.

Bu sayede hem yüksek sıcaklıklara dayanabilen hem de elektromanyetik dalgaları etkili biçimde soğurabilen çok işlevli bir malzeme ortaya çıkarılması planlanıyor.

Geliştirilecek hibrit aerojelin, savunma ve havacılık sistemlerinde radar izinin azaltılmasına katkı sunmasının yanı sıra elektronik cihazların elektromanyetik parazite karşı korunmasını sağlaması, yüksek güçlü sistemlerde daha güvenli çalışma ortamı oluşturması ve enerji ile uzay teknolojilerinde yüksek sıcaklık koşullarına karşı dayanım sağlaması öngörülüyor.

Projenin aynı zamanda sivil kullanım alanlarına da katkı sunması bekleniyor. Elektromanyetik dalgaların elektronik cihazlar üzerindeki etkilerinin azaltılması ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması da araştırmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Bu yönüyle çalışmanın, Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı sunabilecek alternatif malzeme çözümleri ortaya koyması amaçlanıyor.

"Radar izinin azaltılması gibi kritik alanlarda kullanılabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mustafa Erkartal, savunma sanayisi, havacılık, uzay teknolojileri, enerji sistemleri ve haberleşme altyapıları gibi birçok ileri teknoloji alanında kullanılan sistemlerin hem yüksek sıcaklıklara maruz kaldığını hem de yoğun elektromanyetik dalga etkileşimi altında çalıştığını belirtti.

Bu durumun elektronik sistemlerde parazit, sinyal karışması ve performans kaybı gibi sorunlara yol açabildiğini vurgulayan Erkartal, projenin, bu sorunlara yönelik yeni bir malzeme geliştirmeyi amaçladığını bildirdi.

Elektromanyetik dalgaların günlük yaşamda görülmese de telefonlar, kablosuz ağ sistemleri ve birçok elektronik cihazdan yayıldığına işaret eden Erkartal, "Sokaktan çok gürültülü bir araç geçtiğinde pencereyi kapattığınızda o sesi daha az duyarsınız. Bizim geliştirmeye çalıştığımız malzemeler de benzer şekilde, çevrede bulunan elektromanyetik dalgaları tutarak etkisini azaltmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Erkartal, geliştirilecek malzemelerin savunma sistemleri alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Radar teknolojilerinin yoğun kullanıldığı savunma sistemlerinde elektromanyetik dalgaların soğurulması büyük önem taşıyor. Bu malzemeler radar izinin azaltılması gibi kritik alanlarda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.