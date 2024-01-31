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Bartın Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BARÜ Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. İki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BARÜ Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında, kurumsal paydaş işbirliği ve akademik işbirliği protokolünün imzalandığı ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Uzun, yükseköğretim kurumları olarak ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üniversite olarak paydaşı olmaktan mutluluk duydukları Sosyalfest'i, bölge için oldukça önemli bir değer olarak gördüklerini bildiren Uzun, "Gerçekleştirilecek yarışmalar ile sosyal bilimler alanına yönelik güzel kazanımlar elde edeceğimize inanıyor, festivalin sosyal bilimlerde proje üretme bilincine katkı sunması ümidiyle gençliğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık'a işbirliği içerisinde hareket etme noktasındaki yaklaşımları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık da tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin önemine değinerek, Rektör Uzun'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Kırışık Karabük Festival Eğitim Güncel Haberler

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