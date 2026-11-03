Bartın Ulus'ta 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın Ulus'ta 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus Gökpınar köyünde saat 10.00 sıralarında 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Köylülerin hortumla müdahale ettiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
BARTIN'ın Ulus ilçesi Gökpınar köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Gökpınar köyünde, 2 katlı ahşap evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği angının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı