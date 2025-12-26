Karşı yöne geçen otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Bartın-Karabük yolunda, kontrolden çıkan bir otomobil minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN- Karabük yolunda karşı yöne geçip, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü yaralandı. Kaza, minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın- Karabük yolunun Gökçekıran mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kaza, minibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,