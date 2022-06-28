Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (3) - Haberler

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Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (3)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (3)

KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 80 Bartın'da, 4 günlük şiddetli yağış sonrası Bartın-Karabük yolundaki 66 milyon metreküp kapasiteli Kirazlıköprü Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 80'e ulaştı.

KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 80

Bartın'da, 4 günlük şiddetli yağış sonrası Bartın- Karabük yolundaki 66 milyon metreküp kapasiteli Kirazlıköprü Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 80'e ulaştı. Ulus ve Safranbolu ilçelerinden gelen derelerin birleştiği iki koldan yatakla yükselen Kirazlıköprü Barajı'nda sular, geri doğru Yehinan mevkisine kadar uzandı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Karabük Bartın Güncel Haberler

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