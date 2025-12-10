Bartın Irmağı'nın Taşıdığı Çamurlu Su Denizin Rengini Değiştirdi

BARTIN'da, 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su ile denizin rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'de pazartesi ve salı günleri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup kentin dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden ırmağın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesimlerinin çamurlu olduğu görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin derelerle birleştiği kesimlerde su çamur rengini aldı.