Bartın Irmağı'nda su yaklaşık 4 metre yükseldi, Yalı'daki iskeleler su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'daki sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 4 metre yükseldi; Yalı'daki iskeleler, yürüyüş yolları ve Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı. Belediye ve polis ekipleri piknik alanı yolunu güvenlik şeridiyle araç-yaya girişine kapattı.
Bartın Irmağı'nda sağanağın etkisiyle su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına yol açtı.
Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yaklaşık 4 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler, yürüyüş yolları ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı.
Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, bölge araç ve yaya girişine kapatıldı.
Çağlayan mevkisindeki taşkın dronla görüntülendi.
Kaynak: AA