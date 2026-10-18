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Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi, piknik alanı sular altında kaldı

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Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi, piknik alanı sular altında kaldı
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Bartın Irmağı'nın su seviyesi etkili olan sağanağın ardından yaklaşık 3 metre yükseldi; gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı. Çağlayan piknik alanı araç ve yaya geçişine kapatılırken Valilik, toplam 27 ihbar alındığını bildirdi.

PİKNİK ALANI SULAR ALTINDA KALDI

Bartın Irmağı'nın su seviyesi, etkili olan sağanağın ardından yaklaşık 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı. Su seviyesi yükselen ırmak, dronla görüntülendi. Çağlayan piknik alanı su seviyesinin yükselmesiyle polis tarafından şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı.

VALİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlar doğrultusunda merkezden 13, Amasra ilçemizden 12 ve Kurucaşile ilçemizden 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınmış ve ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. İhbarların 14'ü sel ve su baskını, 12'si ise çatı hasarı/uçması ihbarlarından oluşmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumluluk alanları kapsamında toplam 176 araç, 566 personel, 10 gönüllü, 65 iş makinesi ve 13 motopomp ile çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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