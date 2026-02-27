İnkumu Plajı Çöple Dolduruldu ve Doğal Şelale Oluştu

İNKUMU PLAJI ÇÖPLE DOLDU

Bartın'da kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili olurken, Bartın Irmağı'nın sürüklediği çöpler mavi bayraklı İnkumu Plajı'na taşındı. Dalgalarla 3 kilometrelik sahile taşınan çöpler, kirliliğe neden oldu. Pet şişeler, ev aletleri ve odun parçalarının bulunduğu çöpler, kumsalı kapladı.

DOĞAL ŞELALE OLUŞTU

İnkumu tatil beldesinde yoğun yağış sonrasında Güzelcehisar köyü civarında, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen su, şelale görüntüsü oluşturdu. İnkumu'nda zaman zaman yağışların ardından ortaya çıkan şelale, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı