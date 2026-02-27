Haberler

İnkumu Plajı Çöple Dolduruldu ve Doğal Şelale Oluştu

İnkumu Plajı Çöple Dolduruldu ve Doğal Şelale Oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan sağanak yağış, Bartın Irmağı'nın getirdiği çöplerle birlikte İnkumu Plajı'nın kirliliğine neden oldu. 3 kilometrelik kumsalda pet şişeler, ev aletleri ve odun parçaları yer aldı. Ayrıca, yoğun yağışlar sonrası Güzelcehisar köyü civarında oluşan doğal şelale dikkat çekti.

İNKUMU PLAJI ÇÖPLE DOLDU

Bartın'da kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili olurken, Bartın Irmağı'nın sürüklediği çöpler mavi bayraklı İnkumu Plajı'na taşındı. Dalgalarla 3 kilometrelik sahile taşınan çöpler, kirliliğe neden oldu. Pet şişeler, ev aletleri ve odun parçalarının bulunduğu çöpler, kumsalı kapladı.

DOĞAL ŞELALE OLUŞTU

İnkumu tatil beldesinde yoğun yağış sonrasında Güzelcehisar köyü civarında, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen su, şelale görüntüsü oluşturdu. İnkumu'nda zaman zaman yağışların ardından ortaya çıkan şelale, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke