Haberler

Bartın Irmağı'nın su seviyesi 3 metre yükseldi

Bartın Irmağı'nın su seviyesi 3 metre yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi 3 metre yükselerek iskele ve piknik alanlarını su altında bıraktı. 8 köyün bağlantısını sağlayan köprü de trafiğe kapatıldı.

BARTIN'da sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı, su altında kaldı. Bölge dronla görüntülendi.

Kentte 3 gündür etkili olan sağanağın ardından metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı, su altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi artışı, suyun taştığı piknik alanları ve yürüyüş yolları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri