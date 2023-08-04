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Bartın'ın Ulus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Özlem Aldemir atandı

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Bartın Ulus İlçesine Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özlem Aldemir, İlçe kaymakamı ve Belediye başkanı makamında ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç ve ilçe belediye başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken ilçe müdürüne yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Özlem Aldemir atandı.

Bartın Ulus İlçesine Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Özlem Aldemir, İlçe kaymakamı ve Belediye başkanı makamında ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç ve ilçe belediye başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken ilçe müdürüne yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Bartın Ulus Güncel Haberler

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