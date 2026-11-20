Bartın ile Kastamonu arasındaki 100 metrelik bölümü çöken kara yolu açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasındaki kara yolunun 100 metrelik bölümünde yağış nedeniyle çökme yaşanmıştı. Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin dolgu çalışmasının ardından yolda trafik yeniden başladı.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve yağış nedeniyle çöken kara yolu açıldı.
Şirinler köyü mevkisinde Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu 100 metrelik kısmında çökme yaşanan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.
Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya ve taşlarla dolgu yapmasının ardından yolda trafik akışı yeniden başladı.
Kaynak: AA
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