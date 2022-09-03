Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın haberi: Bartın'da sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

Bartın haberler: Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde sağanak etkili oluyor.

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde sağanak etkili oluyor.

İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.

Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

Hisarcık Abdipaşa Bartın Ulus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title