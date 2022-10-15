Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bartın'daki patlamayla ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Acı haberi veren Bakan Soylu, patlamada vefat edenlerin isimlerini de açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat eden işçilerin isimleri.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BAKAN DÖNMEZ VE BAKAN SOYLU SON DURUMU PAYLAŞTI

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazadaki son durumu paylaştı. Bakan Soylu, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, 11 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Bakan Dönmez ise 15 işçinin mahsur hala içeride mahsur olduğunu ancak onlara ulaşmak için yangın ve karbonmonoksit gazının etkisinin azaltılması gerektiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin isimlerini de açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında şehit olanların isimleri: