Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
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Bartın'daki patlamayla ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Acı haberi veren Bakan Soylu, patlamada vefat edenlerin isimlerini de açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat eden işçilerin isimleri.
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
BAKAN DÖNMEZ VE BAKAN SOYLU SON DURUMU PAYLAŞTI
Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazadaki son durumu paylaştı. Bakan Soylu, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, 11 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Bakan Dönmez ise 15 işçinin mahsur hala içeride mahsur olduğunu ancak onlara ulaşmak için yangın ve karbonmonoksit gazının etkisinin azaltılması gerektiğini söyledi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin isimlerini de açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında şehit olanların isimleri:
- Ali Doğru
- Aziz Köse
- Berkay Pınarcıoğlu
- Emrah Kaval
- Enes Aydın
- Ercan Akdeniz
- Fikret Kansız
- Gökhan Mercan
- Murat Ergin
- Rahman Özçelik
- Ramazan Özer
- Selçuk Ayvaz
- Serkan Nakaş
- Şuayip Okul
- Yener Saygın
- Mehmet Kara
- Rasim Bulut
- Sabri Akdere
- Murat Öztan
- Serhat Kahraman
- Suat Demirkıran
- Yasin Çelik
- Gürdal Serenli
- Orhan Altun
- Emrah Kaya
- Rıdvan Acet