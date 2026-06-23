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Kamyondan yola dökülen mazot, kazaya neden oldu

Kamyondan yola dökülen mazot, kazaya neden oldu
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Bartın'da trafik ışıklarında kamyondan döküldüğü değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 2 motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Hafif yaralanan sürücüler hastanede tedavi altına alındı.

BARTIN'da, trafik ışıklarında, kamyondan döküldüğü değerlendirilen mazot, 2 motosiklet sürücüsünün kaza yapıp hafif yaralanmasına neden oldu.

Kemerköprü Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında, yol eğiminin bulunduğu trafik ışıklarında kalkış yapan kamyondan yola mazot döküldüğü öne sürüldü. İdiaya göre; yaklaşık 50 metrelik alana dökülen mazot nedeniyle, arkadan gelen ve ışıklarda durmaya çalışan 2 motosikletin sürücüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, hafif yaralandığını belirlediği sürücüler, kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, yolun mazot dökülen bölümünü trafiğe kapatırken, Karayolları ekiplerinin kumlama çalışmasıyla da yol temizlendi. Kamyonun plakası ve sürücüsünün tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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