Haberler

Bartın'da kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın'da kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Engelli personel için idari izin verilirken, motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Kamu kurumunda çalışan engelli personele 1 gün idari izin verilirken, motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kar kalınlığı iç kesimlerde 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN TATİL VE YASAK KARARI

Bartın Valiliği tarafından kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personelin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi. Açıklamada ayrıca, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den 20 Ocak 2026 Salı günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafige çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

İLÇE BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kastamonu Pınarbaşı kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bartın-Ulus Kastamonu Pınarbaşı ilçe bağlantı yolunun bütün araçlara trafiğe kapatıldığı açıklandı. Ulaşımın Karabük Eflani yolundan yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz