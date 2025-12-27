Bartın'da kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santime ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrası kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SOĞUCAKSU GEÇİDİ'NDE YOĞUN KAR

Öte yandan, Bartın-Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.