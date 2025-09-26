Haberler

Bartın'da Yasa Dışı Bozayı Avına Yasal İşlem

Bartın'ın Ulus ilçesinde fotokapan tarafından tespit edilen iki kişi, yasa dışı bozayı avlamaktan yasal işlem uygulanmak üzere hakkında işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü, olayla ilgili detayları sosyal medya üzerinden duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, yasa dışı avlanan bozayı tespit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çokçetin, yaptığı açıklamada, "Bartın'ın Ulus ilçesinde, ekiplerimiz tarafından yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında, gece saatlerinde bir araç ve içerisindeki 2 şahsın bölgede hareketlilik halinde oldukları tespit edilmiştir. Görüntülerin incelenmesi sonucu, şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlenmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edilmiştir. Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır" dedi. Çokçetin, fotokapan görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde 2 kişinin ormanlık alanda ellerinde el feneri ve tüfekle keşif yaptıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
