Yatalak hasta komşularının yardımıyla yangından kurtarıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta komşuları, muhabbet kuşu ise jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında, yatalak hasta Şenol Çevik, komşularının yardımıyla kurtarıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında evdeki muhabbet kuşunu ise jandarma ekibi çıkardı.

Zafer köyü Değirmenyanı mevkisinde, Şenol Çevik'e ait 2 katlı evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hasta yatağında bulunan ev sahibi, komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

MUHABBET KUŞUNU JANDARMA FARK ETTİ

İhbar üzerine adrese Kumluca Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bu sırada evdeki kafesteki muhabbet kuşu da jandarma ekiplerinin dikkatiyle kurtarılıp güvenli alana alındı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
