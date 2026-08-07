Haberler

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu, aparatlar, tüfek ve mühimmat ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıığı belirlenen 9 zanlının yakalanması için il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti

Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor