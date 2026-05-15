Yüzünden tüfekle vurulan gurbetçi, 4 ay sonra öldü

Bartın'da husumetlisi tarafından av tüfeğiyle yüzünden vurulan 72 yaşındaki Hüseyin Öztürk, 4 aydır tedavi gördüğü Almanya'da yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Bartın'da toprağa verildi.

Olay, 10 Ocak'ta, Bartın merkeze bağlı Arıönü köyü Mugada Sahili'nde meydana geldi. Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi olan Bartın'a yerleşen gurbetçi Hüseyin Öztürk, husumetli olduğu Yıldıray Tutsal ile kahvehane önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Tutsal, yanındaki av tüfeği ile Öztürk'e ateş açtı. Yüzüne saçmalar isabet eden Hüseyin Öztürk yaralandı, Yıldıray Tutsal jandarma tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Öztürk, daha sonra ailesinin isteği üzerine tedavisi için emekli olduğu Almanya'ya götürüldü.

Almanya'daki özel hastanede 4 aydır tedavi gören Hüseyin Öztürk, kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, bugün memleketi olan Bartın'a bağlı Beşköprü köyüne getirildi. Öztürk, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Hüseyin Öztürk'ün tüfekle yüzünden vurulduğu anlara dair, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Can:

Almanyaya tedaviye goturmusler ama olum yine burda oldu, neymis efendim kamera kayitlari fln, mevzu cok karisik, adalet yerini bulcak mi bakalim.

Haber YorumlarıBarış Özdemir:

4 ay hastanede kalınca biraz garip bi durum var sanki, olayın perde arkası tam anlaşılmadı bence, bişeyler eksik gibi.

Haber YorumlarıŞafak Beş:

Allah rahmet eylesin ama bu ülkede husumet dediğin şey iki lafın yüzünden oluyo, kimse sabrı ögrenmiyo. Bi de gurbetçi adam, Almanyada calısıp burda rahat yuzu gormedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

