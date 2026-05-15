Yüzünden tüfekle vurulan gurbetçi, 4 ay sonra öldü

BARTIN'da, Yıldıray Tutsal'ın (53) av tüfeğiyle yüzünden vurduğu husumetlisi Hüseyin Öztürk (72), 4 aydır tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, bugün Bartın'da toprağa verildi.

Olay, 10 Ocak'ta, Bartın merkeze bağlı Arıönü köyü Mugada Sahili'nde meydana geldi. Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi olan Bartın'a yerleşen gurbetçi Hüseyin Öztürk, husumetli olduğu Yıldıray Tutsal ile kahvehane önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Tutsal, yanındaki av tüfeği ile Öztürk'e ateş açtı. Yüzüne saçmalar isabet eden Hüseyin Öztürk yaralandı, Yıldıray Tutsal jandarma tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Öztürk, daha sonra ailesinin isteği üzerine tedavisi için emekli olduğu Almanya'ya götürüldü.

Almanya'daki özel hastanede 4 aydır tedavi gören Hüseyin Öztürk, kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, bugün memleketi olan Bartın'a bağlı Beşköprü köyüne getirildi. Öztürk, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Hüseyin Öztürk'ün tüfekle yüzünden vurulduğu anlara dair, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı