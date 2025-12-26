Haberler

Bartın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Bartın- Karabük kara yolunun Aralma mevkisinde seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Karşı şeride geçen otomobil bu sırada karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futboldaki deprem büyüyor! Onlarca üst düzey isim de torbaya girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!