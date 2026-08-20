Haberler

Bartın'da Su Kuyusunda Göçük: Baba ve Oğul Kurtarıldı

Bartın'da Su Kuyusunda Göçük: Baba ve Oğul Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.

Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.

Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye Köyü'nde Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan'ın (46) iş makinesiyle tarlalarında su kuyusu kazdıkları sırada göçük meydana geldi. Baba ile oğlu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Mustafa ve İzzet İnan toprak altından çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ile oğlunun, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Alparslan Kuytul soruşturmasında 3.9 milyon TL'lik arama gerçeği ortaya çıktı

Kuytul soruşturmasındaki 3,9 milyon TL’lik görüntülere açıklama
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu ortaya çıktı