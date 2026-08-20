Bartın'da Su Kuyusunda Göçük: Baba ve Oğul Kurtarıldı
Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.
Bartın'da su kuyusu açtıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan baba ile oğlu kurtarıldı.
Kozcağız beldesi Yeni Hamidiye Köyü'nde Mustafa İnan (70) ile oğlu İzzet İnan'ın (46) iş makinesiyle tarlalarında su kuyusu kazdıkları sırada göçük meydana geldi. Baba ile oğlu toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu Mustafa ve İzzet İnan toprak altından çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ile oğlunun, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.