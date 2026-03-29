Otomobilin ters yönde ilerlediği anlar kamerada

BARTIN'da ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkiinde yaklaşık 200 metre boyunca ters yönde ilerleyen sürücünün trafikte tehlike oluşturduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, ters yönde giden otomobilin karşı şeritten gelen bir araçla yan yana geçtiği anlar yer aldı. O anları kaydeden sürücünün ise şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Yaklaşık 200 metre ters yönde ilerleyen otomobilin, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada sağa sinyal vererek kendi şeridine girmeye çalıştığı da kaydedildi.

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından emniyet ekipleri, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması için çalışma başlattı.

