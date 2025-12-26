Polisten kaçan otomobilin sürücüsü, refüje çarptı; 3 yaralı

BARTIN'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsünün refüje çarpması sonucu araç takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saat 21.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 67 AFJ 863 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki R.B ve M.H yaralandı. Polis ekibinin anonsuyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan R.B., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan R.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,