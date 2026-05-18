Ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiler

Bartın'da yoğun trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar sistemiyle yol açtı. Sağlık ekibi o anları cep telefonuyla kaydetti.

BARTIN'da, sıkışık trafikte sürücüler, hasta taşıyan ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulanstaki sağlık çalışanları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Hendekyanı Caddesi'nden Safranbolu kavşağına ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalıp arkalarından gelen ambulansı fark edip, fermuar sistemiyle yolun ortasını boş bıraktı. Yoğun trafikte, sürücülerin düzgün şekilde yol verdiğini gören ambulanstaki sağlık ekibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafikte sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlıca Bartın Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
