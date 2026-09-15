Bartın'da "sosyal medyada müstehcen içerik paylaşımı" soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

Bartın'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşarak gelir elde ettikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu" doğrultusunda 81 il Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge kapsamında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Instagram ve TikTok isimli sosyal medya platformları üzerinden Ş.Ç. ve K.Ö. isimli şüphelilerin, müstehcen içerikli görüntüler paylaşarak abonelik sistemi adı altında gelir elde ettikleri belirlendi.

"Müstehcenlik" ve "suçtan saynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilere ait banka hesaplarına "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında tedbir uygulandı, müstehcen içerikli paylaşımların bulunduğu belirlenen internet adreslerine erişimin engellenmesi kararı alındı.

Kaynak: AA