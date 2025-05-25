Bartın'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Panik Yaşandı

Bartın'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Panik Yaşandı
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Bartın'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve vatandaşlar panik yaşadı. Rüzgar, yerel yolları etkileyerek trafik aksamalara yol açtı.

BARTIN'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, İnkumu tatil beldesinde rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşadı.

Kent merkezinde hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ağdacı İlkokulu ile Mugada Plajı'na giden yolda ağaçlar yola devrildi. Kırtepe Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle sallanan ağaç yaprakları elektrik tellerine değerek, patlamalara neden oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar yola yıkılan ağaçları motorlu testere ile keserek trafiğe açtı. Ulus ilçe merkezinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacı devrildi.

Öte yandan öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı mavi bayraklı İnkumu tatil beldesine giden vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle panik yaşadı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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