Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bartın'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnkumu kara yolu Karasu mevkisinde E.C. (58) idaresindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA