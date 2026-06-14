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Bartın'da sahilde insansız hava aracı bulundu

Bartın'da sahilde insansız hava aracı bulundu
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dalgalar nedeniyle sahile vuran parçalanmış İHA, jandarma ekiplerince incelenerek muhafaza altına alındı. Menşei belirlenemeyen araç, detaylı inceleme için Ankara'ya gönderilecek.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir İnsansız Hava Aracı (İHA) bulundu.

Kurucaşile ilçesinde bulunan Kapısuyu Sahili'nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA'yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı. Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Karabük'ten gelecek ekibin incelenmesi sonrasında İHA, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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