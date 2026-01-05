Bartın'da ırmağın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi değişti
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel