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BARTIN'da 1 haftadır etkili olan sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi 4 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanları su altında kalırken, taşkın bölgesi dronla görüntülendi.

Kentte 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 100 kilogram yağış düştü. Yağışın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın su seviyesi 4 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan Piknik Alanı'nı su bastı. Çağlayan mevkisinde piknik alanına ulaşımı sağlayan yol suyla kaplanırken, aydınlatma direkleri ve ağaçların bir bölümü sular altında kaldı. Yalı mevkisinde ise su seviyesi tarihi iskeleye kadar yükseldi, bazı iskeleler su altında kaldı.

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Bartın Irmağı'nda yükselen su seviyesi ile su altında kalan piknik alanları ve yürüyüş yolları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı