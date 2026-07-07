Rüzgarla açığa sürüklenen bottaki 2 çocuğu cankurtaranlar kurtardı
Bartın'ın Güzelcehisar Sahili'nde rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen şişme bottaki 15 yaşlarındaki 2 çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak ailelerine teslim edildi.
BARTIN'ın Güzelcehisar Sahili'nde rüzgarla birlikte açığa sürüklenen bottaki 2 çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelcehisar Sahili'nde meydana geldi. 15 yaşlarındaki 2 çocuk, şişme bota binerek denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle çocukların bindiği şişme bot, açığa sürüklendi. Çocukların yardım çağrıları sonrası Özel İdare'ye bağlı cankurtaranlar sahile geldi. Jet ski ile denize açılan cankurtaran ekibi botu halatla bağladıktan sonra kıyıya getirdi. Çocuklar, ailelerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı