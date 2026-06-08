Bartın'da patpat devrildi: 3 yaralı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, 'patpat' olarak bilinen tarım aracının köprü korkuluklarına çarpıp devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolundaki Karaman Köprüsü'nde meydana geldi. Kurucaşile istikametinden Murat Y.'nin kontrolünü yitirdiği patpat, köprü korkuluklarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumundaki iki kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı