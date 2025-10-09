Haberler

Bartın'da Otomobil ve Tır Çarpışması: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Bartın'da meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada karı koca hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları kurtardı. Kazanın ardından LPG tankının yerinden çıktığı belirlendi.

Bartın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan D. (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı tır ile Satı Ü.'nün (66) kullandığı 74 AS 182 plakalı otomobil, Potbaşı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sevil Ü. (63) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personeli yaptığı kontrolde, Sevil Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobilin LPG tankının yerinden çıkarak yola savrulduğu ve gaz kaçırdığı görülürken, itfaiye ekiplerince çevrede önlem alındı. Tırın kupa kısmı da Bartın Çayı kenarında asılı kaldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
