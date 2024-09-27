Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Otomobil Kamyona Çarpınca Sürücü Ağır Yaralandı

Bartın'da Otomobil Kamyona Çarpınca Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü Mehmet Kara ağır yaralandı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

BARTIN'da Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kara (62), ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın- Ankara yolu Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Kara yönetimindeki 73 AZ 396 plakalı otomobil, yolda temizlik çalışması yapan Ali Erkiş yönetimindeki 06 DUE 907 plakalı Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracın ön camından fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kara, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ali Erkiş ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mehmet Kara Güvenlik Otomobil 3-sayfa Sağlık Güncel Ankara Bartın trafik Olay Kaza

MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak

 Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları

Borçlular kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak?
Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });