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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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Bartın-İnkumu yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anında otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

BARTIN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bartın-İnkumu yolunun Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. İnkumu istikametine seyreden Zeki Çelik yönetimindeki 74 BN 660 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Özdal'ın (20) kullandığı 34 FJU 761 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile arkasında bulunan Alperen Taha Kumdalı (18) savrularak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Zeki Çelik, araçta bulunan Mustafa Mert Çelik (18) ile motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile beraberindeki Alperen Taha Kumdalı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansa alınan otomobil sürücüsü Çelik'in telefonla aradığı eşine, "Burada kaza oldu, ben de takla atan arabadaydım. Hiç bilmiyorum ne olduğunu" dedi. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Özdal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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