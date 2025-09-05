Bartın'da Orman Yangınında Tehlikeli Anlar

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan 3 orman işçisi, rüzgarla bir anda büyüyen alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, dronla kaydedildi.

Geçen pazar günü Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından bölgede sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları sürdürüldü. Dün akşam saatlerinde, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, soğutma çalışması yaparken tehlike atlattı. Kayalık alanda çalışma yapan 3 işçi, rüzgarla bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilerin panik anları ve kayalıklardan tırmanarak uzaklaşmaları, Orman İşletme Müdürlüğü'nün dron kamerasına yansıdı.