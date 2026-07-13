Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu.

Ovatekkeönü köyü sahile vuran ölü yunusu görenler, jandarmaya haber verdi. İncelemede yunusun yakın zamanda öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı