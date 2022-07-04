Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2) TOMA İLE TEMİZLİK YAPILDIBartın'da sel sularının çekilmesinin ardından Yalı İskelesi'nin temizliği TOMA'larla yapıldı. TOMA İLE TEMİZLİK YAPILDI Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından Yalı İskelesi'nin temizliği TOMA'larla yapıldı. Bartın dahil olmak üzere Kocaeli, Bolu ve Karabük'ten gelen TOMA'lardan sıkılan su ile iskelede çamurlu alanlar yıkandı. TOMA'lar kentteki okul bahçelerinde de temizlik çalışmalarında kullanılıyor. Ayhan ACAR/BARTIN, Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Bartın Güncel Haberler

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