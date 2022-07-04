Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2)

TOMA İLE TEMİZLİK YAPILDIBartın'da sel sularının çekilmesinin ardından Yalı İskelesi'nin temizliği TOMA'larla yapıldı.

TOMA İLE TEMİZLİK YAPILDI

Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından Yalı İskelesi'nin temizliği TOMA'larla yapıldı. Bartın dahil olmak üzere Kocaeli, Bolu ve Karabük'ten gelen TOMA'lardan sıkılan su ile iskelede çamurlu alanlar yıkandı. TOMA'lar kentteki okul bahçelerinde de temizlik çalışmalarında kullanılıyor. Ayhan ACAR/BARTIN,


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title