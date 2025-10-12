Bartın'da Kurtlar Kent Merkezine İndi

BARTIN'da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Orduyeri Mahallesi'nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında bekledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu.