Bartın'da Kurtlar Kent Merkezine İndi

Bartın'da yiyecek aramak için kent merkezine inen kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtlar, bir süre ağaç yanında bekledikten sonra ormana geri döndü.

Orduyeri Mahallesi'nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında bekledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
