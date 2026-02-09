Haberler

Polis memurunun emekliliğine 4 gün kala hayatını kaybettiği kaza kamerada

Güncelleme:
Bartın'da, karşı yöne geçerek kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasındaki görüntüler, kamyonette bulunan araç kamerasına yansıdı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, polis memuru Kazım Kızıl'ın hayatını kaybettiği kaza, kamyonette bulunan araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
