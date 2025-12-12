Haberler

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak için ormanlık alana giden 78 yaşındaki Zehra Günay, arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu. Ekipler, cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta buldu ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu.

Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere 10 Aralık'ta ormanlık alana giden ve eve dönmeyen Zehra Günay'ı (78) bulmak için arama çalışması yürütüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi ile iz takip köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda, arama alanı genişletilerek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yapıldı.

Çalışma kapsamında başörtüsüyle karşılaşan ekipler, arama faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yamaç ve çalılık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Günay'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
title