Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu
Bartın'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak için ormanlık alana giden 78 yaşındaki Zehra Günay, arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu. Ekipler, cesedi evinden 2 kilometre uzaklıkta buldu ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu.
Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere 10 Aralık'ta ormanlık alana giden ve eve dönmeyen Zehra Günay'ı (78) bulmak için arama çalışması yürütüldü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi ile iz takip köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda, arama alanı genişletilerek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yapıldı.
Çalışma kapsamında başörtüsüyle karşılaşan ekipler, arama faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırdı.
Ekipler, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yamaç ve çalılık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.
Günay'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.