Kayıp kadın ölü bulundu

Bartın'ın Gençali köyünde kaybolan Zehra Günay'ın cansız bedeni, yamaçta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce kaybolan Zehra Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Günay'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen Günay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

