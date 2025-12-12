Kayıp kadın ölü bulundu

YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce kaybolan Zehra Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Günay'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen Günay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.