Bartın'da kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. İlgili ekipler yol açma çalışmaları ve tuzlama işlemleri için seferber oldu.

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 16 köy yolu, ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın merkezde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Belediye ekipleri ana yollarda tuzlama kar küreme çalışması yaptı. Bartın genelinde kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 4 köye elektrik verilemiyor. Kar yağışı Bartın kent merkezinde etkisini artırarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
