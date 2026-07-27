Haberler

İnkumu'nda sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

İnkumu'nda sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti.

Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

Kaynak: AA
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet! Görüntüyü paylaştı

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın yapıldı