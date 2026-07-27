İnkumu'nda sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti.
Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.
Kaynak: AA