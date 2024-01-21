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Bartın'da İplere Takılan Karga İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Bartın'da ağaç dallarındaki iplere takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar oluşan karga veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

BARTIN'da ağaç dallarındaki iplere takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kanadında kırıklar oluşan karga veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Kemerköprü Mahallesi Irmak kenarındaki kavak ağacının tepesindeki dallarda iplere kanadı takılan kargayı vatandaşlar fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri; ağaca merdiven uzatarak, kanadı ipe takılan kargayı bulunduğu yerden aldı ve kafese yerleştirdi. Kanadında kırık olduğu tespit edilen karga tedavisi için veteriner hekime götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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